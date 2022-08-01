日本AV女優川上奈奈美（川上奈々美）從19歲開始拍片，出道10年造福不少男性粉絲，也是女子團體惠比壽麝香葡萄前副隊長，但她今年1月宣布引退，今（1日）又拋懷孕5個月、與男友閃婚的震撼彈，讓粉絲驚喜不已。

川上奈奈美曾演出Netflix影集《AV帝王》（日語：全裸監督），發現自己熱愛演戲，今年1月離開AV界後，就盡全力朝專業演員發展，想不到才過7個月，川上奈奈美又有好消息，她今（1日）在推特表示上月7日與男友登記結婚，現在懷孕5個月，預產期於明年1月，同時分享男友在海邊求婚的浪漫照，以及她開懷大笑的模樣，幸福到令人稱羨，網友也紛紛留言獻上祝福。

川上奈奈美分享懷孕5個月、上月結婚的喜訊。（圖／推特@川上奈奈美）

川上奈奈美曬男友在海邊求婚的閃照。（圖／推特@川上奈奈美）

AV達人「一劍浣春秋」也在部落格「Play NO.1」PO文表示，川上奈奈美確定自己熱愛表演、演技也獲好評後，加上男友的支持，決定鼓起勇氣離開AV界和脫衣舞的秀場，把目標放在專業演員，希望自己的紀錄片能在2024年於全日本的電影院上映，主題是從AV出道到引退的心路轉折，目前正在補拍畫面、將進入剪輯，想讓自己的AV生涯有個完美句點。