美國政府持續圍堵中國半導體產業。外媒引述知情人士透露，美國政府正在考慮限制向長江存儲等中國記憶體晶片製造商，出口美國的製造設備。

路透報導，如果美國政府採取上述行動，也可能損害韓國記憶體晶片巨頭三星、SK海力士。其中，三星在中國有兩家大型工廠，SK海力士則正在收購英特爾在中國的NAND快閃記憶體晶片製造業務。

根據出口管制專家指出，如果上述限制措施得到批准，意味著美國首次針對中國沒有專門軍事用途的記憶體晶片進行出口管制。此舉還將尋求保護美國記憶體晶片生產商—威騰電子、美光科技，這兩家公司共占NAND晶片市占率約四分之一。

知情人士表示，上述限制措施將禁止向中國出口，用於製造超過128層的NAND晶片的設備。位於美國矽谷的泛林（Lam Research）是此類設備的主要供應商。然而，美國政府對此事的考慮目前處於初期階段，還沒有起草相關議案。

當被問及此事時，負責監督出口管制的美國商務部發言人沒有討論可能提出的限制，但表示美國政府專注於削弱（中國）在製造先進半導體方面的努力，以應對美國重大國家安全風險。