美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)很可能訪問台灣，白宮將在稍後提出明確說明。美國國家安全會議發言人柯比（John Kirby）與白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)將在台北時間8月2日凌晨1點半召開記者會。

白宮對於裴洛西的可能訪台，態度顯然出現修正，原本傾向不支持，但在稍早接受CNN訪問時，柯比說「對裴洛西議長來說，這是一次重要的旅行，我們將盡其所能去支持她。美國本來就不應該極端的言詞所嚇到。」