儘管保險業者對於海外旅平險重新上架仍持較謹慎態度，不過，美商安達產險的海外旅行平安險已率先上架。美商安達產險表示，該公司海外旅平險並沒有「90天等待期」問題，即使90天內確診已痊癒的話，萬一出國再得新冠肺炎，該保單仍是可以理賠的！

美商安達目前新上架的旅行平安保險保障內容有包括旅遊期間的意外傷害醫療保險以及海外突發疾病醫療保障。美商安達產險說，除一般住院給付，還提供門診及急診給付，最高投保天數可達180天，該海外突發疾病醫療保障也有保障新冠肺炎和猴痘等流行疾病。

美商安達產險新推出旅平險內容可以分國內外基本型以及海外加值型，針對海外突發疾病健康險的保障內容有：1、住院醫療保額是新台幣3萬元，最高上限是新台幣100萬元（意外身故或失能保險金額的10％）。2、海外突發疾病門診醫療費保險金：限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1％，也就是新台幣300元~1萬元。3、急診醫療費用保險金：限額為海外突發疾病住院醫療費用保險金之1％。4、海外急難援助服務（限旅遊目的地為海外地區者）：上限5萬美元。

美商安達產險表示，這張新推出保單保額雖沒有舊保單高，但該保額已符合海外旅遊如去日本、泰國以及歐洲申根地國家的一般民眾所需。由於該公司在承保旅平險時會較嚴謹，如要在旅程出發前即5天要就要完成投保作業。網路投保部份，因為系統還在調整中，預計8月底前後可望上線。

另外美商安達產險表示，該公司的團體、商務等海外旅平險在8月1日和個人海外旅平險同步上架。至於該張旅平險保費，若以去日本5天為例，海外加值型，意外險1000萬元，傷害醫療100萬元、海外突發疾病100萬元，保費約1500元左右。