受到大家喜愛的2022英雄聯盟-韓國冠軍聯賽(夏季賽)自6/15開打後賽程已進行過半，各隊在本季的表現如何！在運彩投注時有沒有什麼可以注意的眉角！今天就來跟大家談一談。

英雄聯盟-韓國冠軍聯賽(夏季賽)投注眉角

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(林勝發攝)

英雄聯盟-韓國冠軍聯賽，分有春季賽及夏季賽2個賽季，2個賽季的例行賽都是採雙循環賽制(3局2勝制，BO3)，隊伍總計有10個，每個球隊出賽18場(9X2=18)，合計90場(10X9/2X2=90)，雙循環賽結束會先依戰績排名進行淘汰賽(5局3勝制，BO5)，由第4名先對上第5名，由勝方再對上第2名，第3名先對上第6名，由勝方再對上第1名，再產生最後的季冠軍，並且由季冠軍取得參加年度世界大賽的資格。

英雄聯盟-韓國冠軍聯賽

2022英雄聯盟-韓國冠軍聯賽夏季賽的雙循環賽時間為6/15～8/14，淘汰賽則是從8/17～8/28 ，統計截至7/14各隊戰績來看，表現最好的是GEN.G戰隊及T1戰隊，戰績都是8勝1敗，並列第一，勝率高達89％，另外更值得一提的是GEN.G戰隊的第一局勝率是100％，而排名居末的是弗雷迪特布里昂的0勝8敗及HLE戰隊的1勝8敗，可以說是強弱懸殊相當的明顯。

韓國冠軍聯賽(夏季賽)戰績統計

在這樣一個統計結構下，大家在運彩投注時有2個眉角，1.強弱對決時可以選擇不讓分強隊勝、讓分強隊勝、第一局強隊勝及小分，2.強強對決實力相近時可以選擇大分，提供大家投注時參考。

韓國冠軍聯賽(夏季賽)的2個投注眉角

英雄聯盟-韓國冠軍聯賽，分有春季賽及夏季賽2個賽季，2個賽季的例行賽都是採雙循環賽制(3局2勝制，BO3)，隊伍總計有10個，每個球隊出賽18場(9X2=18)，合計90場(10X9/2X2=90)，雙循環賽結束會先依戰績排名進行淘汰賽(5局3勝制，BO5)，由第4名先對上第5名，由勝方再對上第2名，第3名先對上第6名，由勝方再對上第1名，再產生最後的季冠軍，並且由季冠軍取得參加年度世界大賽的資格。