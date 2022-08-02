這不是我的故事。顯而易見，我不是一個來自菲律賓的移民工人，我不是生長在馬尼拉貧民區，雖然我訪問過許多地方，將一些住在馬尼拉公墓與貧困地區的當地居民視為我的朋友、同謀及合作者。我確實赴海外工作，在廿二歲那年離開我的國家，但我不是受到脅迫，也不是基於經濟上的需要，或我的家鄉缺乏機會而出走。我這樣做是因為我有幸可以做這種選擇。我的出生背景是加拿大白人中產階級，我的母系是烏克蘭血統，我的父系是英格蘭與荷蘭血統。我不曾貧窮，從未被剝削，也沒有嘗過飢餓的滋味，或因為我的膚色或護照上的國家名稱而被人利用或遭到歧視。然而，這個故事找上了我。這不是我的故事，但我已盡我所能如實、深入地書寫它。身為男性作家，我決定最好是以男性的觀點來書寫，編排一名男性—名叫黎剎—的故事。黎剎的成長環境在馬尼拉大都會的納沃塔斯市立公墓（我在嘗試新聞工作期間也曾訪問過這個地方），他前往台灣加入捕魚船隊。以男性為主角是一種道德選擇，讓我至少可以在性別認同上，以最接近自己的角度來書寫。

此外，我想講述一個漁夫的故事，因為這些人在為自己和家人謀生時面臨巨大的危險，他們也許幾個月或幾年都見不到一次面。即便在已開發國家，漁民都是最危險的工作之一。根據英國海事與海岸警衛署公布的一項研究，漁民因工作死亡的可能性，比在陸地上從事被視為最危險工作的人高出六倍。加上對危險的忽視程度，以及世界各地和漁民移工的管理法規關係密切的官僚主義去人性化，這個數量多達數十萬人的群體，每一個人每次出海都極有可能喪命。儘管海洋變化莫測，悲劇不能完全避免，但只要掌權者將那些出海捕魚—有時長達數月—的漁船上的男人（有時是女人）多以人看待，少將他們視為人力資本，他們也有和任何人一樣值得保護的生命，他們的風險就可以降低。

我希望，我對那些講述他們的故事、為這本書奠定基礎的人的真心關切，能照亮未來的篇章。我只能對他們的勇氣感到謙卑與敬畏，希望這些文字有助於改變現狀，使他們的世界變得更好。我用鍵盤打出這些文字，但它們不屬於我，它們是移工們的心聲，我有幸認識的一群最堅強的人。這是他們的故事，而我—我們—現在將它傳遞給你。接受它，分享它，加入他們的革命。我們在一起會變得更好，但最好是我們來自不同角落的獨特故事都能被知道和被理解。

(本文摘自《移民漁工血淚記》/時報出版)

【內容簡介】

黎剎，一個以納沃塔斯市立公墓為家的年輕人，日夜與死亡者為伍，但他有很多夢想。他與他的母親住在一間窄小的陵墓裡，白天以照料墳墓賺取微薄的收入，但每當他從馬尼拉灣岸邊遠眺時，他可以感覺到──在地平線更遠的地方，有一個充滿機遇的世界。

如果他能找到一條出路，也許，他可以想辦法，以某種方式，為他自己和他的母親掙得更好的生活，甚至贏回他小女兒的母親的心，使他的小家庭脫離貧窮。但如何實現呢？

黎剎聽說在一個很遠的地方──台灣──捕漁船隊上有工作機會。幾個星期之後，他發現自己已匆匆抵達一個新的世界，站在一艘老舊、船殼鏽跡斑斑的漁船甲板上，成為幾個新手船員中最年輕的成員。

夢想迅速轉為夢魘。黎剎很快發現，在台灣漁船上的生活完全不是他所聽到的那樣，賺大錢、寄錢回家給母親和孩子的想法已然無望。他和他的同事接收到的訊息很清楚：努力工作，我們給什麼你就拿什麼，要感恩，以及最重要的，保持沈默。

在一個喜好凌虐的船長的壓制下，黎剎為自己的生命抗爭。他會像公墓內數不清無人認領的遺骨那樣，成為一個無名的死者？抑或，黎剎會在最嚴峻的情況中找到希望？

《移民漁工血淚記》是台灣成千上萬捕魚船隊漁工中一個菲律賓漁民的故事，它翔實地描繪出全世界的移民勞工──存在於公眾視線之外的人──所面對的實際情況。

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本書描述菲律賓年輕人黎剎，在馬尼拉都會區的墓地貧民窟長大，為了擺脫貧困想方設法，以移工的身分加入台灣漁船隊。

一到台灣，黎剎就落入陷阱成了受害者。這些移工陷阱不只存在台灣，更猖獗世界各地。

他的護照被仲介扣留，他的船長非常嚴苛，而且會施虐，依照合約，如果黎剎在海上不幸身亡，船長有權直接將遺體丟入海中。

至於薪資，實際領到的數字也遠遠低於當初資方承諾的金額。黎剎很快就知道自己別無選擇，他只能冒著餓死或被虐致死的危險，在船上像奴隸般賣命，或是逃逸到台灣這個人生地不熟的島上。

【作者簡介】

作者簡介：左韓瑞（ J.W. Henley）

自由作家、記者、劇本作家及音樂家，加拿大人，二○○五年定居台北後往返緬甸、菲律賓、中國、古巴等地擔任記者撰述報導，二○一二年成為自由作家，長年關注人權、社會、環境等議題。閒暇時，與朋友共同組成的重金屬搖滾樂團不僅玩票排練，偶而更舉辦公開演出。二○一五年為電視節目「台灣製造大解密」撰寫劇本獲金鐘獎科學節目獎。出版小說有《Sons of the Republic》（暫譯：共和國之子）、《不三不四》（Bu San Bu si）。