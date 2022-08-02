即便遠超出自己的職責範圍，你還是常常會去幫忙同事？就算手上的工作已經做不完，你還是答應接下更多工作？同事的看法跟你非常不同，但你還是盡量同意他的意見？

如果你的答案都是肯定的，你有可能就是辦公室的「好好先生」。

職涯教練卡絲崔倫（Caroline Castrillon）指出，對別人好，不是問題，但如果你漠視自己的感覺、壓抑自己的意見、擔下的責任超出自己能夠負擔的量，那就會成為問題。

她於富比士雜誌（Forbes）撰文指出，事實是，我們不可能取悅每一個人。如何不再當職場濫好人？以下是她提出的十個方法：

1.提高自己的覺察能力。你必須先了解自己目前的狀態，才有改變的可能。

2.知道自己的界線與極限在哪裡。仔細思考自己的能力、了解自己的極限，接著劃出自己的界線，並跟身旁的人溝通。讓共事者明確知道，你能夠負擔的工作量。

3.找到一個支持自己的人。清楚向對方解釋，你想要達到什麼樣的改變，以及你計劃如何做到，是幫助改變的一大助力。

4.從小地方開始練習說「不」。濫好人很難拒絕別人，但是越練習會越容易做到。你可以從困難度低的部分開始，例如，在跟同事聊天時拒絕他的要求。

5.設定可以測量的目標。把重點放在自己改變的程度，而不要強求一夜之間就做出改變。例如，先設定「若手中已有五個專案，就要先婉拒別人的協助請求」，或者「每次開會都講出一個自己真正的想法」的目標。

6.開口請求別人幫忙。提醒自己：我並不是一個人。每件來敲門的工作，不要只是答應，也可以找其他人幫忙。

7.拿掉自己內心負面的對話。例如，告訴自己：「如果有人因為我拒絕他而感到失望，和我沒有關係。」

8.回答前先暫停一下。不要別人一提出要求，想都沒想就答應，之後才後悔。練習回答前先暫停一下，為自己爭取思考時間。

9.不要努力思考拒絕的藉口。拒絕別人時不需要找藉口，因為對方如果想辦法滿足你的藉口，還是會繼續問你是否能答應。此外，在很多情況下，你並沒有義務提供細節的解釋。

10.忠於自己。如果一件事跟自己的優先順序互相衝突，或者讓自己感到不舒服，都不應該答應。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘432期》)