今年夏天，史隆管理評論（Sloan Management Review）編輯群一起推薦了企業主管閱讀八本書：

減法的力量（Subtract

日益複雜的問題常壓得大家喘不過氣。行為科學教授克羅茲（Leidy Klotz）提醒，現代人應戒掉什麼事物都想加了再加的習慣（更多的策略、更多的目標、更多的……），改以「簡化」邁向未來。

精進辯論（Good Argu-ments）

九歲時，寶徐（Bo Seo）跟著家人從南韓移民到澳洲，從小就體會到語言的力量，長大成為了辯論高手。

他在書中指出，永遠都要考慮「對方需要聽到什麼」，當對象改變，使用的語言也得隨之改變，以幫助對方了解自己的論點。

週休三日工時革命（The 4 Day Week）

本書作者巴恩斯（Andrew Barnes）為紐西蘭創業家，他以自己公司的例子，提出彈性工時可能增進員工生產力與健康，並且協助公司提高利潤，創造永續未來。

彈性的力量（The Power of Flexing）

密西根大學教授艾許福（Susan Ashford）建議，在日常生活中做出小改變，就能創造足以改變生命的大成長。

資料由誰掌握（Access Rules）

牛津大學教授麥爾荀伯格（Victor Mayer-Schonberger）等人指出，龐大的資料不該掌握在大型科技企業手中，一般公司必須反轉資料失衡的現象。

無悔人生（The Earned Life）

領導大師、知名領導人教練葛史密斯（Marshall Goldsmith）認為，人們的一生在兩個情緒之間擺盪：一個是「自我實現」，另一個是「懊悔」。雖然懊悔不可避免，但我們應盡量減少懊悔頻率，過一個心滿意足的人生。

重新設計工作方式（Redesigning Work）

倫敦商學院教授格拉頓（Lynda Gratton）建議，企業應進行轉變，以增加混合傳統與遠距工作模式的可行性。

數位心態（The Digital Mindset）

加州大學教授雷奧那帝（Paul Leonardi）等人主張，身處充斥數據、演算法、人工智慧的時代，主管必須與時俱進，擁抱數位心態。

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘432期》)