美國與大陸持續在經貿上互相牽制，近日傳出美國有意加強對大陸晶片業的制裁力道，讓其無法取得生產14奈米以下晶片的關鍵設備，有研調機構認為，大陸晶圓代工龍頭中芯量產7奈米晶片，並低調出貨給挖擴廠商，可能會讓美國開始遊說制裁DUV機台，屆時，大陸晶片業不僅很難推進製程實力，連主力成熟製程的生產都會受影響。

過去兩年，全球晶片荒影響各個產業，從消費性電子到汽車晶片都曾出現缺貨潮，讓各國體認到半導體供應鏈相當脆弱，紛紛砸重金增加多元性，而美國為了搶回半導體霸主的地位，不僅制裁大陸晶片業，還推動520億美元（約新台幣1.5兆）的晶片法案，用來補助當地設廠與研發工作。

美國對大陸晶片業的制裁已經行之有年，但在無法取得最先進的EUV設備下，中芯仍順利生產出7奈米晶片，引起市場熱議，有專家推測是透過成熟製程的DUV設備進行改良，找到突破點。

研究調查機構TrendForce認為，美國恐會因此開始遊說，將限制擴大至DUV機台，如果此事成真，不但會影響大陸往7奈米（含）以下推進的可能性，同時也會對擴產40奈米及28奈米造成極大影響，目前40與28奈米是大陸晶片業主力製程。

大陸在生產設備遭到限制的情形下，透過原有設備生產28奈米以上的成熟製程晶片，數據也顯示，大陸蓋晶圓廠的速度是世界第一，到了2025年全球會有4成的28奈米以上成熟製程晶片是來自大陸，超過去年15%水準。