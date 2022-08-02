美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）如何成為美國政壇最有權勢的女性？

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）即將訪台引發台灣民眾關注，這位高齡82歲卻仍精神奕奕的美國議長過往經歷也被起底，年輕時的裴洛西五官清秀，打扮起來竟神似女神奧黛莉赫本（Audrey Hepburn），她原本是家庭主婦，因緣際會下投入國會議員選舉，並靠著卓越的募款能力及政治敏感度，逐步成為華府最具權勢的女性。

綜合美國「財經內幕」（Business Insider）網站、「新聞週刊」（Newsweek）報導，裴洛西於1940年出生在馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）的義大利裔家庭，父親達列山卓（Thomas D'Alesandro Jr.）曾擔任5屆馬里蘭州聯邦眾議員及12年巴爾的摩市長，因此裴洛西可說是從小就在政治的環境下成長，她甚至在12歲時就出席民主黨全國代表大會（Democratic National Convention，DNC）。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的早年生活。

20歲時裴洛西就出席美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）的就職舞會，根據她2011年公開的舞會舊照，當時還是大學生的裴洛西盛裝打扮，將頭髮挽起，額頭前飄散短瀏海，她穿著削肩澎裙洋裝，雙手戴上白色長手套，對著鏡頭張大眼睛、露齒微笑，和已故巨星奧黛莉赫本相當神似，一旁的甘迺迪則看著她露出笑容。

裴洛西在就讀華府女子學院三一學院（Trinity College）時結識了在喬治城大學（Georgetown University）念書的丈夫保羅（Paul Pelosi），1969年夫妻倆搬到保羅的故鄉加州舊金山，當時裴洛西已是5個孩子的媽，保羅在銀行工作，裴洛西則是家庭主婦，同時一邊開展民主黨地方活動。

1976年，裴洛西為競選總統的加州州長布朗（Jerry Brown）工作，1981年她成為加州民主黨主席，在幕後招募候選人及募款。

後來，在最年幼的孩子也離家上大學後，已經47歲的裴洛西受到即將過世的議員鼓勵參選、遞補她的議員位子，裴洛西在7周內就舉辦了100場家庭聚會、招募4000名志工、並募得100萬美元，她隨後在特別選舉中擊敗對手，並且於1978年6月在父親的陪伴下宣誓就職。

33 years ago today, @SpeakerPelosi was sworn in to Congress for the 1st time. Her father, a former House member, took the opportunity to lobby Speaker Jim Wright to give her a prized seat on Appropriations. Two months later, she would speak at her father's funeral. #MadamSpeaker pic.twitter.com/3o1CaPlKys — Susan Page (@SusanPage) June 9, 2020

憑藉與生俱來的政治敏感度，裴洛西很快在民主黨內的決策圈中崛起，在當時還不受社會重視的環境下提倡LGBT族群人權議題、愛滋病問題，協助催生1994年美國限槍禁令，她的人脈也相當廣闊，最大金主之一是生產全美25%葡萄酒的加州嘉露酒莊（E&J Gallo Winery）。

2001年，裴洛西躍升為眾議院民主黨黨鞭，隔年在她的帶領下，民主黨政治行動委員會募得了約180萬美元，裴洛西也在當時的眾議院民主黨領袖蓋哈特（Dick Gephardt）卸任後，進一步晉升為眾院民主黨領袖，成為史上第一位領導國會政黨的女性，此後裴洛西的政績包括幫助民主黨奪回國會多數席次、成為史上首位眾議院女性議長、協助前總統歐巴馬推動健保改革等。

TODAY is the 15th anniversary of this picture.



On Jan 4, 2007, Nancy Pelosi was sworn in as the first women Speaker of the House. pic.twitter.com/s0qrxhsqSM — Jesse Ferguson (@JesseFFerguson) January 4, 2022

「財經內幕」指出，裴洛西主要憑藉卓越的募款能力及政治敏感度，逐步成為華府最具權勢的女性。據悉她幾乎不睡覺，也不喝咖啡，偏愛加了檸檬的熱水，每天都要玩填字遊戲（crossword），早餐經常要吃美國知名的班傑利（Ben & Jerry's）冰淇淋。