民進黨桃園市長參選人林智堅論文抄襲疑雲持續延燒，各界仍然持續關注，國安局長陳明通出手相救，發出了3次聲明滅火。而近日就有港媒認為，「是否蔡政府已設下防火牆，讓陳明通出面承擔，藉以降低對民進黨選舉的負面影響，減少『一屍五命』的選舉效應」，引發討論。

根據港媒《中評社》的報導指出，林智堅論文案如果陳明通在出面說明後，最後被追究學術上的責任，最慘的狀況就是「陳明通丟了國安局長的位置，也無法在台大國發所兼任」，但卻可以保住林智堅誠信問題，也挽救民進黨可能「一屍五命」的選舉劣勢，同時也把停損點、防火牆設在「陳明通」身上。

但該份報導也指出，陳明通的說法說法不一，會令人質疑，若是陳明通真的將林智堅的論文洩露給其他學生參考，而其他學生還比林智堅早畢業，現在林智堅不但吞下這些不公不義，也對於自己的未來政治前途都不提告，更不出席台大學倫會說明，其實林智堅的的動作都跟他強調「論文原創」是背道而馳的。