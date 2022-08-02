真的看不下去！有男子拍下恐怖的照片，他表示嘉義有位老伯時常在各大熱鬧區販賣家禽，但家禽生活環境極糟糕，一旁還有香火飄出來的煙霧，讓在籠子內的家禽被薰的奄奄一息，大口呼吸，看得很不捨；另外曾有鳥友救援這些籠中鳥，向老伯購買後送去動物醫院救治，竟發現這些家禽都得了「鳥類的愛滋病」。

一名男子在「爆料公社公開版」發文，他表示在嘉義文化路、民族路上，都會看到1位老伯在販賣鸚鵡，然而，他看見鸚鵡所處的環境非常糟糕，不僅鸚鵡的飼料與飲水混在一起，甚至一旁還有香爐與神像，香爐的散發出來的煙霧也把鸚鵡薰的奄奄一息，讓他看得非常不捨。

男子拍下在嘉義販賣家禽的老伯，痛批「籠中鳥」環境糟糕，一旁還有香火煙薰，這些鳥類快奄奄一息。（翻攝自臉書爆料公社公開版）

男子還表示，曾有鳥友為了救援這些鸚鵡，把這些鳥買下之後，送去醫院救治，發現這些鳥都染上「雙病毒」，如同於鳥類的愛滋病，由於這位老伯常出沒於嘉義的各大熱鬧街頭，他也想不出方法能杜絕老伯繼續買鳥來賣。

貼文一出，引起網紛紛留言表示「不要跟他買，才是最好的辦法」、「鸚鵡已經快得道了？」、「虐待動物？」、「看了很不捨」、「拜拜文化就是很白X的文化」、「拜拜就是空氣污染，應該被淘汰」、「神明與鸚鵡放在一起供奉？」、「天啊」、「有利可圖，只會無限循環」。