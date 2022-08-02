國泰世華CUBE卡上市滿周年，迅速「圈粉」、累積發行卡量已超過240萬張，成為國泰世華銀行史上卡數成長最快的信用卡；近半年來，CUBE卡刷卡額更佔全行總刷卡額的3成，不僅讓國泰世華蟬聯國銀刷卡王的重要功臣，截至目前為止，更締造3位「億萬刷手」、逾200位「千萬刷手」；累計刷卡破百萬元的卡友，總共超過4000位。

CUBE卡上市僅一年，卡友消費卻相當實力驚人；根據國泰世華銀行消費數據統計，百萬刷手們最常去百貨、家具家飾、餐飲消費，且最愛切換「樂饗購」權益賺回饋，養成高頻率、高黏著的刷卡消費習慣；而當卡友想要出門旅行時，在訂房、租車當下，就會切換「趣旅行」，小樹點(信用卡)除了可以立即折抵消費金額，還可以兌換各種商品，甚至能兌換亞洲萬里通里數，使用方式相當多元。

精打細算的信用卡達人申辦CUBE卡後，立即活用國泰世華網銀App「切換」權益方案，不論線上、線下各式購物、旅遊住宿等，各種消費都刷CUBE卡，國泰世華銀行消費數據分析也發現，近6個月國泰世華刷卡總金額約有30％來自CUBE卡，有刷卡的卡友平均每月消費超過1萬1000元；這種「一卡搞定全部消費」的回饋模式，讓多數卡友習慣出門只帶一張CUBE卡，吃喝玩樂各種回饋通通賺。