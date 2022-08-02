女星林萱瑜擁有甜美外型，外界稱呼為「小陳妍希」，因出演八點檔《炮仔聲》、《天之驕女》逐漸被觀眾所熟知，FB擁有超過60萬人追蹤，近來她給自己安排一個休息時間，較無安排任何拍攝工作，卻因殺青後只需吃好跟睡好，竟讓最注重身材的女明星，坐下肚子擠出兩層肉，體重甚至還飆到歷史新高。

林萱瑜近(2)日在FB自爆《天之驕女》殺青後，原本體重僅有49公斤生日前直接失控6公斤，忍不住跟大家訴苦：「肉到芭比Q」，並在FB自嘲起暴肥經過：「天驕殺青後開心吃、睡飽飽，暴漲到55公斤人生巔峰」然而她自認很會吃，再加上自己又已破30歲，讓她不禁感嘆：「光靠運動根本太難了」。

林萱瑜穿著辣妹服飾，卻反而露出走鐘後的身材。(圖/林萱瑜 FB)

隨後她曬出暴肥後的照片，穿著兩截式女裝，並搭配一件熱褲，中空腹部明顯溢出兩層肉，大腿也看起來沒那麼纖細，坐下伸展身體時，上衣和褲子還被勒出大片皺褶，所穿的衣物變得極為貼身，尤其褲子都快要被她給撐爆了，讓她無奈露出超崩潰的表情，另外還偷偷說了小秘密，她平常拍照都會藏起肥肚。

林萱瑜成功瘦身後PO出美照，得到網友不少的讚賞聲。(圖/林萱瑜 FB)

所幸在她努力減重一段時間後，在30歲生日前成功瘦回49公斤，穿了件黑色小可愛套裝出門做運動，因得以穿著喜歡的服飾出門，還露出超開朗的笑容，可見到她四肢減肉不少，肚子贅肉也已消失不見，讓粉絲紛紛稱讚：「哇哇哇哇好瘦！」、「唉呦可以發一系列美照了」、「好正，好看！美美的萱瑜」。