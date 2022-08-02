對於林智堅的論文風波，前立委郭正亮痛批，「你就是抄襲」！還要拗？連最基本常識都要推翻，就是搞文化大革命！要全台灣的人都來當「趙高」，都來「指鹿為馬」！這就像王世堅說的，「無品加無能」，從「可悲」到現在變成「可惡」！

陳明通7月31日再發2千多字聲明表示，當初他先修正林智堅的論文，隨後將相關內容交給剛換題目的余正煌做參考，但余不知文字來自林，以為是陳明通的修改建議才使用。

前立委郭正亮1日在中天電視《大新聞大爆掛》政論節目中指出，陳明通的自白，等於自陷自己有罪，違反學術倫理，違反指導教授的責任。譬如怎可以把林智堅寫好的文稿修正後交給余正煌？又沒有跟林智堅講？余正煌也會生氣，明明就是自己寫的，為何陳明通說是自己給的？有這種教授？

郭正亮說，王鴻薇向教育部檢舉，認為陳明通違反學術倫理，甚至牽涉到台大國發所是否要自清？以前怎麼指導學生？台大應該要去調查國發所，是怎麼讓學生畢業的？

林智堅論文指導教授、國安局長陳明通。（資料照片）

郭正亮認為，陳明通的聲明變成是「我有錯，我承認」，為了林智堅，可以做到這種程度？也就是林智堅不知道陳明通拿（文稿）給余正煌，最後林智堅沒事？是最無辜的？郭正亮比喻，有人當豬隊友，還以為自己很厲害，這叫「豬隊友自嗨論」，越辯越嗨，但沒有說服力！

郭正亮質疑，林智堅怎會無辜？他是晚一年畢業，題目和余正煌如此相似，怎會沒有參考余正煌的論文？徐巧心戳破林智堅的謊言，因為林智堅第一篇引述的論文就是余正煌的論文！表示林智堅有看，既然有看，為什麼還會寫出一模一樣的文字？

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮強調，抄襲就是「形式比對」，還在扯那些幹什麼？為何陳明通越來越麻煩？因為所有歪理都他發明的。比對的就是「形式」：文字是否雷同？圖表是否雷同？林智堅跟余正煌就是雷同，而且還引述余正煌的論文，表示林讀過，讀過還照抄，出版時間又在後面，「你就是抄襲」！就這麼簡單，連這還要拗？

郭正亮痛批，連最基本常識都要推翻，就是搞文化大革命！搞到最後就是要全台灣的人都來當「趙高」！都來「指鹿為馬」！笑死人了，無恥！林智堅就是要大家當趙高來捧他，這種人還好意思當市長？就像王世堅說的，「無品加無能」，這個人可悲，到現在變成可惡！