車行內的擺設、物品也遭砸爛。（警方提供）

新北市泰山區1家車行，昨（1）日晚間10時許，遭不明人士砸店，犯案後隨即離去，警方到場時嫌犯皆以逃逸無蹤，經過清查之後，並未有人員傷亡，店家初估損失約27萬元，不久後5名男子自行前往派出所投案，警方尚在釐清犯案動機，後續將依妨害秩序及毀損罪移送新北地檢署偵辦。

據了解，位於泰山明志路的車行，今天晚間10時許，遭不明人士闖入，以木棍砸毀店內擺設及車輛後，隨即逃離現場。警方接獲報案後，嫌犯早已離去，不過犯案過程當中，並未傷及車行內的人員，研判警告意味濃厚。

不過在警方確認涉案人士身份前，有游姓（25歲）、林姓（30歲）、柯姓（29歲）、詹姓（28歲）、詹姓（49歲）共5名男子自行前往派出所投案，自稱砸店為其所為，但因該車行在上月31日才發生1起債務糾紛，警方研判兩案之間有其關連性，目前正在釐清案情，後續將依妨害秩序及毀損罪移送。