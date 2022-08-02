前新竹攻城獅總經理高景炎上個月跳槽高雄鋼鐵人，出任球隊總經理，記者會上他直言「任職攻城獅期間，非常不認同有其他股東去成立新的聯盟，讓攻城獅與T1聯盟常常被畫上等號，也背負很壓力與批評」，一席話引起球迷熱議，也讓前東家不得不火速發出聲明稿回應。不過，高景炎的籃球事業精彩，感情生活也不寂寞，上月初他被時報周刊CTWANT捕捉到和一名輕熟女約會，兩人互動親密，看起來像是熱戀中的情侶。

高景炎與一名輕熟女共進晚餐，兩人不時交頭接耳，氣氛愉快。（圖／本刊攝影組）

不知講到什麼內容，讓高景炎露出極度興奮的表情。（圖／本刊攝影組）

7月2日晚間7點半左右，本刊直擊高景炎與一名輕熟女在台北市大安區的餐廳用餐，該名女子長相清秀，身材纖細，留著一頭長髮，看起來氣質甚佳。席間兩人有說有笑，高景炎一會兒托腮，一會兒緊握雙手，不變的是眼神焦點始終在女子身上，言談之間更是不時出現燦爛笑容，心情相當好。

人高馬大的高景炎走在路上相當顯眼，大手緊牽著女伴不放開。（圖／本刊攝影組）

7點50分，高景炎紳士地走到櫃檯結帳，接著與長髮輕熟女到附近的體育用品店逛了一圈，指著球鞋討論起來，一路上兩人不時牽手，體格壯碩的高景炎還伸手摟住女子的小蠻腰，看得出非常呵護女方。年過半百的高景炎雖然頭髮花白，但和長髮輕熟女在一起宛如回春一般，神情就像是戀愛中的少男，且一舉一動都很溫柔，和球場上殺氣騰騰的表情判若兩人。

兩人逛到運動用品店，指著球鞋討論半天。（圖／本刊攝影組）

最後空手走出運動用品店，高景炎又立刻牽起女伴的手。（圖／本刊攝影組）

高景炎在球場上相當激情，任職新竹街口攻城獅總經理期間，曾因不服判決衝進場內，連球員都攔不住；今年6月新竹街口攻城獅與富邦勇士的第二場冠軍賽，高景炎不滿洋將布魯斯巫獅被驅逐出場，對裁判怒吼「我們不打了！」這句話透過轉播收音放送出去，在網路上掀起不少討論。

高景炎的手不是牽著女生就是撫著對方的腰，舉動溫柔多情。（圖／本刊攝影組）

上月高景炎以個人生涯規劃為由，向前東家自請辭職，攻城獅球團聲明尊重他的決定，並誠心祝福他未來能持續在籃球圈一展長才。高景炎也寫了一封給「獅紫軍」的手寫信，文中感謝新竹及廣大球迷們的支持，並稱「離開球隊是最困難的決定」，看似與攻城獅好聚好散，不過隔日高雄鋼鐵人便宣布延攬高景炎出任總經理，而高景炎也不留情面直指有其他股東去成立新的聯盟，讓攻城獅與T1聯盟常常被畫上等號，他從攻城獅離開會「淨身出戶」，所擁有的1%股權在8月4日正式交割出去，對象亦不是他的親屬及朋友，和攻城獅徹底切割。

高景炎上月宣布出任P. LEAGUE+高雄鋼鐵人總經理。（圖／取自高雄鋼鐵人籃球隊 KAOHSIUNG STEELERS IG）

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