美國總統拜登1日證實CIA狙殺蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahri）。

多家美國媒體1日引述消息人士指出，美國中央情報局（CIA）已經在周末狙殺71歲的蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahri），這是美國繼狙殺賓拉登（Osama bin Laden）以來，相隔11年再度狙殺蓋達領袖，目前仍因新冠肺炎隔離的美國總統拜登也發表全國演說證實，並且表示「正義已經伸張」。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、美聯社等美媒報導，消息人士透露，美國中情局已在周末利用無人機狙殺蓋達現任首腦薩瓦里。在賓拉登2011年遭到狙殺後，薩瓦里晉升為蓋達領導人。

美國狙殺71歲的蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahri，圖左）。圖為2004年3月薩瓦里傾聽賓拉登（右）講話。（資料照／美聯社）

報導指出，CIA是在美東時間30日晚間9時48分利用無人機發射2枚地獄火飛彈（Hellfire）展開精準空襲，當時薩瓦里正躲藏在阿富汗首都喀布爾的一幢安全屋裡，美國官員表示，拜登是在與內閣及主要顧問開會數周後下令狙殺薩瓦里。

目前仍因為新冠肺炎隔離的美國總統拜登於華府當地時間晚間證實消息，他在白宮戶外的藍廳陽台（Blue Room Balcony）上發表全國演說，他說薩瓦里深入參與計畫在美國領土上奪走2977條人命的911恐怖攻擊行動，「他是攻擊美國人的策劃者。」

美國狙殺71歲的蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahri）。

拜登證實自己親自授權進行精準打擊，將薩瓦里徹底從戰場上清除，他也表示：「如果你是我們人民的威脅，美國會找到你。」

拜登也說：「正義已經獲得伸張，恐怖份子首腦已經不在了。」他說薩瓦里再也不能讓阿富汗淪為恐怖份子的安全避風港，「因為他已經不在了。」

美國官員表示，空襲行動並未瞄準薩瓦里的家人，因此他的家人都未受傷。官員說美方並未事先知會塔利班將進行空襲行動，不過高階哈卡尼塔利班（Haqqani Taliban）官員知悉薩瓦里就在喀布爾，甚至在周六的空襲行動後刻意隱瞞他在當地的事實，限制進入安全屋的路徑，並且迅速重新安置他的女兒及孩子們。

白宮稍早宣布，拜登將在華府時間1日晚間7時30分（台灣時間2日上午7時30分）發表演說，演說主題為針對阿富汗蓋達組織的「一次成功反恐行動」。