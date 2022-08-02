民進黨桃園市長參選人林智堅論文門持續延燒，不斷追查此案的媒體人黃揚明昨（1）日一次拋出數個疑點，並說接下來他將不會再針對細節去質疑，爆料不久後將有爆炸性的發展，「肯定讓通堅師徒，繼續瑟瑟發抖！」

黃揚明昨（1）日在臉書表示，根據國安局長陳明通的聲明內容，林智堅與余正煌的論文內容之所以有相似之處，是因他先修正林智堅的論文，隨後將內容提供給余正煌做為參考，但余以為是他的建議，因此直接使用相關內容。

但黃揚明指出，兩份論文中內容相似的部分，林智堅並沒有引註出處，余正煌卻有清楚標明，「到底是什麼樣的強力學霸，才能在拿到參考資料時，把一段平凡無奇的文字自行找到來源？且類似的狀況出現在好幾個段落！」

此外，兩份論文同時使用了「准碩士」的稱呼及錯字，陳明通稱是他建議使用，但黃揚明發現，余正煌在論文中總共使用該詞3次，林智堅整份論文卻僅使用1次，同時他還把自己的英文代號寫錯。

黃揚明說，接下來他不會再針對論文細節去質疑，因為不久後這起論文事件將會有爆炸性發展，肯定讓通堅師徒，繼續瑟瑟發抖！