美國眾議院議長裴洛西等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，明日拜會蔡英文總統後將迅速離台。大陸解放軍東部戰區也隨即在微博上發文，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰」，並強調將埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進。昨天就有兩艘飛彈護衛艦與一艘測量艦，就穿過與那國島海域由北南下，向台灣東部海域航行。
由於裴洛西的專機今天從馬來西亞出發後，將會沿著台灣東部外海北上進入我方飛防空識別區，大陸飛彈護衛艦此時早一步現身，頗有搶先占位，緊盯專機航線的濃厚意味。
根據日本統合幕僚監部發布資訊，大陸南京號飛彈驅逐艦（155）與安陽號飛彈護衛艦（599），31日穿過琉球群島後向南下台灣東部海域航行。昨日又有一艘舷號25的測量艦，穿過與那國島與台灣之海域向北方東海航行。
裴洛西此行率領5位民主黨眾議員組成訪團，在昨日抵達新加坡之後，還有馬來西亞、韓、日等行程，但行程中獨獨缺少台灣，不過卻隱藏著2日與3日間的行程「空白」，美國官方已經證實，裴洛西等人將在今晚9時至10時間搭專機抵達松山軍用機場，將在台北過夜，明晨8時拜會蔡英文後，明午離台。
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