美國眾議院議長裴洛西等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，明日拜會蔡英文總統後將迅速離台。大陸解放軍東部戰區也隨即在微博上發文，「重磅發布：嚴陣以待，聽令而戰」，並強調將埋葬一切來犯之敵，向著聯戰勝戰前進。昨天就有兩艘飛彈護衛艦與一艘測量艦，就穿過與那國島海域由北南下，向台灣東部海域航行。

日本統合幕僚監部公布大陸安陽號飛彈護衛艦與驅逐艦沿著台灣東部外海南下照片。(翻攝日本統合幕僚監部)

由於裴洛西的專機今天從馬來西亞出發後，將會沿著台灣東部外海北上進入我方飛防空識別區，大陸飛彈護衛艦此時早一步現身，頗有搶先占位，緊盯專機航線的濃厚意味。

日本統合幕僚監部公布大陸安陽號飛彈護衛艦與驅逐艦沿著台灣東部外海南下照片。(翻攝日本統合幕僚監部)

根據日本統合幕僚監部發布資訊，大陸南京號飛彈驅逐艦（155）與安陽號飛彈護衛艦（599），31日穿過琉球群島後向南下台灣東部海域航行。昨日又有一艘舷號25的測量艦，穿過與那國島與台灣之海域向北方東海航行。

裴洛西此行率領5位民主黨眾議員組成訪團，在昨日抵達新加坡之後，還有馬來西亞、韓、日等行程，但行程中獨獨缺少台灣，不過卻隱藏著2日與3日間的行程「空白」，美國官方已經證實，裴洛西等人將在今晚9時至10時間搭專機抵達松山軍用機場，將在台北過夜，明晨8時拜會蔡英文後，明午離台。