年底台北市長選戰引發關注。一份最新民調顯示，國民黨的蔣萬安支持度為28%，領先民進黨的陳時中的26%及民眾黨支持的黃珊珊的25%，但三人的支持度相當接近、在誤差範圍內。此消息引熱議，不少網友大罵「不可能」，質疑陳防疫成績如此還能有26%，令人難以置信。

《聯合報》昨日（1）公布的台北市長最新民調顯示，蔣萬安以28%領先，陳時中則以26%居第二，黃珊珊25%排第三，但仍有27%的選民無意見／未決定。而在看好度方面，陳反而以32%領先，蔣則以26%居第二，黃15%第三，21%的選民則表示無意見／未決定。

針對年齡層方面，民調顯示，蔣萬安獲34%的60歲以上選民及32%的40歲到59歲選民支持，領先其他兩位參選人；黃珊珊則在20歲到39歲年齡層獲35%的支持，領先其他兩位參選人。

此結果引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!奇摩》留言，留言則數都約一百則：「陳時中還有26%？不可能！」「防疫做成這樣還有26%？騙肖耶」、「台灣人果然政治掛帥，只看意識形態不看實際成績」、「多少老人、小孩因錯誤防疫政策而離去，然後他就落跑去選台北市長還能那麼高民調？」「陳時中緊握綠營基本教義派，蔣萬安也要加油，不然真的危險了」、「陳時中已被看穿言而無物，只會講酸話討好綠鐵粉，蔣一方面回應但也要端出政策！」