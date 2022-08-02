和泰車(2207)總代理Lexus品牌繼2、3月份取得豪華車品牌銷售的第一名後，再次於7月份繳出亮眼銷售成績，以1998台，市占率29.6%，奪下豪華車銷售品牌冠軍。

除了穩坐7月銷售冠軍外，本月份ES銷售376台，占中大型豪華房車市場占比45%，遙遙領先各品牌競爭對手；為慶祝Lexus在台25週年，8月也將推出ES 200曜銀風尚車型以及ES300h F SPORT Design等級，以更豐富、多元的等級編成，滿足台灣消費者需求。

休旅車系更獨霸市場，Lexus RX、NX、UX車系皆以優異成績奪下該級距寶座，領先各品牌競爭對手。NX車系於去年大改款後銷售熱潮不斷，雖受限於零組件短缺，車輛供給不穩，仍於7月掛牌589台，截至7月止累計登錄4738台，位居豪華車市場銷售冠軍；RX同樣表現不俗，憑藉洗鍊的跑旅線條、舒適乘坐空間吸引眾多愛好者，7月登錄379台，累計至7月銷售2542台，穩坐中大型豪華休旅車級距寶座；而小型跨界休旅UX 在7月同樣以541台，累計銷售1892台，遙遙領先該級距其他品牌。

下半年，Lexus也將持續導入貼近消費者需求的車款，滿足廣大消費者的需求；同時在晶片、零組件短缺及烏俄戰爭影響下，車輛供給不穩定，交車候車期持續延長。