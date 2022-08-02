壽險業上半年淨值大跌，對於媒體評論「監理寬恕」為肇因源頭，金管會提出3點說明反駁，指出上市櫃公司2018年即全面接軌IFRS 9，並由保險業者自行選擇資產會計分類，已提醒留意淨值波動，且目前各國尚未實施IFRS 17，在參考各界意見後才決議延後3年接軌。

金管會說明，國際財務報導準則（IFRSs）自2013年全面採用以來，採取逐號公報認可制，主要市場均在2018年採用接軌IFRS 9。考量部分上市櫃公司有將金融業編入合併財報，為避免會計制度不同增加帳務處理成本，才決定金融業與國際同步接軌IFRS 9。

而接軌IFRS 9時，保險業資產面和負債面未同步以市價衡量，可能產生會計處理不一致問題，故業者可依規定自行選擇，將金融資產採取下列3種分類認列，包括透過損益按公允價值衡量（PL）、透過其他綜合損益按公允價值衡量（OCI）、按攤銷後成本衡量（AC）。

金管會說明，若保險業者將持有金融資產列入PL項，金融資產每季市價變動將影響當季損益。若列入OCI項，金融資產每季市價變動雖不影響當季損益，但會影響當季淨值。若列入AC項，因不須每季認列市價變動影響，可降低對淨值的可能影響。

為避免壽險業者在低利率時期，透過處分列入OCI項下的債券實現短期獲利，卻造成資產與負債不對稱，影響對保戶的長期承諾，金管會已規定業者對於未到期債券的處分損益需提列特別盈餘公積，並在到期前逐年攤銷釋出、作為可分配盈餘運用。

由於將大量金融資產列入OCI項下，每季市值波動均會影響當季淨值，金管會強調，先前已多次提醒保險業者，在衡量選擇金融資產分類時，應考量對淨值波動的可能影響，選擇適切的會計政策及資產重分類等方式，以降低會計處理不一致的影響程度。

最後，負債面亦採市值衡量的IFRS 17，由於實務執行困難及複雜度高，國際會計準則委員會（IASB）決議延至2023年生效，意即目前各國均尚未實施，而各國保險業均有資產及負債評價不一的問題。

鑒於IFRS 17對保險業影響重大，包括資訊系統修改、歷史資料蒐集、商品策略調整等準備工作眾多，金管會在參考各界意見後，決議延至最快2026年再接軌實施，在先觀察國外實施狀況後配合國情適度調整因應，也給予業者較充足準備時間完善各項準備工作。