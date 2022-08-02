美國眾議院議長裴洛西傳出將訪台，美國共和黨前亞太區主席方恩格昨天表示，裴洛西與美國總統拜登同屬民主黨且是長期戰友，裴洛西訪台會被視為拜登同意放手，因此大陸方面強烈反彈。不過他認為，裴洛西應是為了即將到來的期中選舉，對台灣而言，此行的政治意義大於實質利益。

方恩格指出，上次有美國議長來台是在25年前，前眾院議長金瑞契來訪，當時大陸無論是經濟還是政治能力都不如現在，能夠做的也很有限，但現在情勢大不相同，大陸各方面實力已更為強大。

而且金瑞契是共和黨，當時美國總統柯林頓是民主黨，他說，這兩人因為分屬不同政黨，總統也很難去管國會議長。但裴洛西和拜登同屬民主黨，政治立場一致，兩人又是長期戰友，如果拜登不同意，以他們兩人的關係，會有能力阻止。

也因此，方恩格認為，如果裴洛西真得來台，大陸方面會認為，這是拜登故意放手，表面上說有意見，背地裡卻支持她來台，當然會強烈反彈。

當然，以美國來說，就算是總統也不能阻止國會議員的行程，不過方恩格表示，裴洛西是拜登的好朋友，如果拜登強力阻止，裴洛西一定會聽從，若如此還堅持來台，可能是有其他的考量。

他說，美國期中選舉快到，共和黨之前一直打中國牌，批評民主黨不夠反中，裴洛西來台就可以告訴選民，「就算中共反對，我還是去了台灣，可見我們並非不反中」，說到底，還是為了自己和政黨的利益。

至於裴洛西來台算不算突破？方恩格強調，他非常不希望台灣內部用這個形容詞，過去5、6年來，台灣政府已經濫用太多次，這絕不是什麼突破。

他說，一來這不是第一次有國會議長來台，二來裴洛西即將卸任，期中選舉後，外界預期共和黨可能居多數，就算民主黨還能保有多數席次，裴洛西已經82歲，明年議長無論如何都會換人，裴洛西不會再是議長。

方恩格表示，這是一個即將卸任的議長，在她任期最後幾個月來台進行畢旅，可預期不會談什麼實質的議題，也不會有具體的成果，對台美兩國而言，政治上的象徵意義會大於實質利益。