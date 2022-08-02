樺漢(6414)上周五(7月29日)除息7元，參考價218.5元，周一盤中最高價為219元，順利兩日完成填息。雖然當日外資、自營商轉賣超，失守5日線，但投信買進，月線有撐，終場收漲1.5元或0.7%，報216.5元。

樺漢日前表示，目前樺漢集團之工控設計、品牌通路、系統整合業務接單動能強勁，工控設計方面，全球客戶對樺漢客製化工控設計服務的信賴，硬件系統的需求明顯快速增加，尤其娛樂博弈客戶的訂單增量更為明顯，根據國外研究機構technavio報告來看，光是全球老虎機的市場規模2020年至2025年將增加美金89.1億元，年複合成長率為12.14%，而樺漢主要娛樂博弈客戶為該產業市場中前5大，有機會隨著主要客戶持續搶占更多市場份額進而加大對樺漢工控設計的硬件系統拉貨力道，更助力樺漢個體營運表現放大。

樺漢受惠三大業務在手訂單暢旺、營收轉強，法人預估，第二季獲利增幅可望較營收表現更好。對第三季也樂觀預期高成長，下半年將維持逐季成長態勢。