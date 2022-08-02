美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今（2日）晚間將抵台訪問，此舉引起大陸強烈不滿，甚至發布航令警告、解放軍也聲明「聽令而戰」，局勢迅速升溫。對此，資深媒體人黃揚明發文諷刺，從兩岸局勢升溫，陳明通卻還有空發聲明護航林智堅來看，「國安一定沒事，安啦！」

據外媒報導，台美官員皆證實，美國眾議院議長裴洛西今晚抵台並在台北住一晚。《紐時》報導引述一名白宮官員的話提到，大陸軍機不會與訪問團專機正面衝突，很大機率會採取伴飛以展示對航線的控制，而報復行動會等到訪問團飛離台灣後。

黃揚明昨（1日）則在臉書大酸陳明通，表示大家從陳明通忙著幫林智堅護航、處理林的論文問題來看，「就知道國家安全一定沒事，安啦！」。網友對此事的回應也相當踴躍，留言大酸陳明通「職稱只是參考」、「他的專長是治痛，都還沒痛到，自然就沒上場的必要啦」、「絕對沒事，因為有事他也不會扛」、「忙著寫劇本啦！」