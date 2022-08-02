民進黨桃園市長參選人林智堅，近期深陷「論文門」、「球場門」兩大爭議，被外界視為選情「兩大核彈」。一份最新網路民調顯示，桃園市長看好度，國民黨參選人張善政以59.8%大勝林的13.0%，雙方差距極大，可見相關風波恐對年底選情造成一定程度影響。

《YAHOO奇摩》7月28日起針對「你認為林智堅的『球場門』、『論文門』，會對桃園選情產生影響嗎？」發起網路投票，截至今日（8月2日）早上8時，已有超過54200人參與投票。目前結果顯示，「你看好誰能當選桃園市長？」張善政以59.8%奪冠，勝過林智堅的13.0%、民眾黨參選人賴香伶的5.1%、不知道／沒意見則為22.1%。

該民調也顯示，認為林智堅「球場門」、「論文門」會對桃園選情「非常有影響」者高達64.8%、「還算有影響」有16.1%、「不太有影響」有7.6%、「完全不影響」有6.4%、「不知道／沒意見」有5.1%。

至於「你認為林智堅引起的兩大風波，會對民進黨整體選情造成衝擊嗎？」認為「一定會」者有58.5%、「可能會」有19.2%、「不太會」有10.3%、「完全不會」有7.1%、「不知道／沒意見」有4.9%。