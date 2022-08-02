三陽工業(2206)機車七月銷售2萬5045台、市占率38%，已連續第三個月拿下台灣機車市場的市占冠軍，主因進入機車傳統暑假銷售旺季。為了把握今年夏天的旺盛需求，三陽推出重量級戰略新車款，高階車款DRGBT 7月再改款上市，增加KELESS車款及新色上市，拉抬買氣，積極搶攻暑假市場商機。

國民旗艦車「全新迪爵」，則導入與日本京濱攜手開發的「EnMIS」引擎科技。以一公升跑出63.9公里的優異成績，榮登全台最省油速克達。名符其實的全台最佳油耗表現，親民的車價，搶得消費者青睞，獲得「2022上半年最暢銷品牌」冠軍頭銜。

運動型速克達「賽道之王」JET車系以其絕佳的操縱感和騎乘感，符合年輕騎士日常用路和山路騎乘需求，暑假買氣也逐漸升溫。

此三款旗艦車款的銷售暢旺，帶動市占率提升。三陽1-7月累計銷量12萬5213台、市占率32%。

三陽上周衝上38.8元，再刷新近一年七個月以來新高價，本周第一天略跌0.05元或0.13%，報38.2元，仍站穩5日線之上的高檔，均線皆呈現上揚走勢。