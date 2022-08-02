洋基矢志在今年重返世界大賽，傳言他們積極爭取天使「二刀流」大谷翔平，但是天使最後拒絕洋基、白襪、教士的出價，決定等到球季結束再處理大谷的去留問題。另一方面，洋基成功從運動家買到了先發投手孟塔斯（Frankie Montas），預計成為第3號輪值，肩負季後賽對決太空人的重要任務。

交易市場上最好的先發投手卡斯提歐（Luis Castillo）被水手隊買走，儘管水手為此送出頂級新秀在內的「4換1」，這樁交易仍然划算。不過洋基在季初看上的就是運動家投手孟塔斯，正好運動家本季擺爛，最後以比較便宜的價格讓洋基得手。

總計洋基以「4換2」買下了孟塔斯與牛棚投手崔文紐（Lou Trivino），運動家獲得4位新秀，其中最有價值的是投手沃迪查克（Ken Waldichuk），但整體來說這次交易應該是運動家吃了一點虧。因為洋基有一位很好的新秀游擊手培拉薩（Oswald Peraza），運動家卻沒有收下。

洋基目前最可靠的先發投手是王牌寇爾（Gerrit Cole）以及左投柯特斯（Nestor Cortes），加上新買的孟塔斯（自責分率3.18 ）組成季後賽輪值。昔日的守護神「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）狀態嚴重下滑，所以他們同時從運動家拿到崔文紐來補充牛棚。

令人意外的是國聯救援王海德（Josh Hader）被釀酒人賣出，釀酒人目前還是國聯中區龍頭，結果海德被教士隊「4換1」搶下，包括自家守護神羅傑斯（Taylor Rogers）也被送去釀酒人。這兩隊今年有機會在季後賽碰頭。