裝變頻冷氣是降溫省電的一大方法，但一名男子在10坪西曬房裝了一台一級變頻冷氣，還買了許多降溫小物，仍熱到睡不著、電費又暴增非常崩潰，對此有內行網友發現根本原因可能是冷氣的冷房能力不足，「kW不足，一直在操壓縮機，變頻一樣耗電！」

這名男網友在臉書「爆怨2公社」指出最近電費漲很大，貴桑桑，明明已經在10坪的西曬房間裡裝了一級變頻冷氣，仍然吹不冷，還嘗試睡覺躺冷凝墊、吹水冷扇，甚至身上噴酒精，依舊無法一夜好眠，且收到的電費帳單貴得讓他崩潰。

最後，原PO買了刨冰機吃冰 ，還在冷凍庫冰1大2小寶特瓶的水，每天用小水桶裝水，裡面丟結凍的寶特瓶，並用冰毛巾擦身，但PO還是覺得不足，上網求救還有什麼降溫的好辦法。

對此，網友們看了都傻眼，紛紛留言：「買這堆，夠你吹冷氣渡過今年夏天了」、「我27度+冰涼蓆，冷到不行」、「買涼到不行的洗髮精、洗面乳、沐浴乳，很熱時就去沖一沖澡，水費增加一點比電費增加好」、「建議包袱款款去百貨公司吹冷氣，晚上再回家睡覺」。

其中有內行網友揪出原PO房間不冷的關鍵，「一級變頻不可能電費貴，可能是你為了省錢冷氣買太小」、「冷氣噸數加下去就好囉」、「冷氣噸數要買大於空間」、「10坪，冷氣要裝8kW 以上的才有用」、「我的6坪烤爐房，也要5kW」；還有人建議，在西曬房加裝遮光度好的窗簾隔絕陽光，降溫效果也很好。