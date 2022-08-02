美國眾議院議長裴洛西率民主黨眾議員等6人今晚將搭乘專機抵台訪問，據了解，裴洛西的專機在馬來西亞起飛後，將會避開敏感的台灣飛航情報區，轉由日本飛航情報區落地松山機場，雖然國防部宣稱我方戰備保持正常，但空軍在7月31日晚間，罕見增派8架幻象戰機進駐台東志航基地，並增加海鷗救護機數量，顯然是為了緊盯裴洛西專機航線周遭附近的空中動態而來，顯然我國軍方已早有準備，只是密而不宣。

空軍悄悄急派8架幻象戰機進駐台東 ，監控裴洛西專機行經航線空中區域動態。(航迷提供)

據了解，空軍為因應大陸軍機經常性的擾台，今年起固定派遣4架幻象戰機輪流駐防台東，但7月31日，空軍罕見的派遣8架幻象戰機前往志航基地，讓志航基地幻象戰機數量恐達到12架。由於漢光演習剛結束，空軍仍大舉調動戰機卻未說明實際任務，動作相當罕見。

空軍悄悄急派8架幻象戰機進駐台東 ，監控裴洛西專機行經航線空中區域動態。(航迷提供)

此外，除了幻象戰機外，嘉義基地也曾派遣海鷗救護直升機進駐台東，讓台東基地除了空勤總隊、原本就駐防的海鷗直升機以外，又大幅增加救援能量，更讓外界相當好奇。

外界研判，裴洛西的專機，今天從馬來西亞起飛後，將會通過新加坡、菲律賓馬尼拉飛航情報區後，一路沿著西太平洋北上，同時會避開進入我方飛航情報區，轉往台灣東部美國奧克蘭飛航管制區後，轉向日本飛航管制區後降落松山機場。

由此研判，空軍增派幻象戰機進駐台東，主要目的就是監控裴洛西專機經過的航線周遭，大陸軍機的空中動態。

裴洛西此行率領5位民主黨眾議員組成訪團，在昨日抵達新加坡之後，還有馬來西亞、韓、日等行程，但行程中獨獨缺少台灣，不過卻隱藏著2日與3日間的行程「空白」，美國官方已經證實，裴洛西等人將在今晚9時至10時間搭專機抵達松山軍用機場，將在台北過夜，明晨8時拜會蔡英文後，明午離台。

國防部對此表示，有關台海周邊空域共軍機、艦動態，國軍運用聯合情監偵手段，均能全程掌握；共軍動態國防部均以料敵從寬原則進行評估，納入國軍行動方案適切應處。