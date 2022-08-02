小編今（2）日精選5件不可不知的國內外財經大事。美國眾議院議長裴洛西將在今晚抵台訪問，台海神經緊繃，昨（1日）台積電董座劉德音更罕見談台海關係，外界關注台股走勢是否受到影響。

【1】劉德音接受CNN專訪：矽盾台積電不能武力強取

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）率團訪問亞洲且可能包括台灣，中國對此已數次對美國發出強硬警告。隨著近期台海緊張局勢升溫，全球最大晶圓代工廠台積電董事長劉德音接受CNN「全球公共廣場」主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）專訪時指出，台海一旦發生戰爭會打亂全球現有秩序，且透過武力拿下的台積電將無法運作下去。

【2】新台幣盤中驚見3字頭 恐成新常態

外資1日賣超台股並加大匯出現金股利，使新台幣盤中一度跌破30元大關，是兩年多來盤中首度出現3字頭。終場新台幣貶值4.2分，收在29.98元的逾二年最低價，總成交量則放大至19.08億美元的近三周單日最大量。

【3】裴洛西最快今晚訪台

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）搭乘專機1日凌晨降落「亞洲行」首站新加坡，後續是否訪台備受關注。美國有線新聞網（CNN）1日引述台美官員透露，裴洛西確定將訪台。另有外媒指出，裴洛西預計2日晚間或3日上午抵達台灣，將會見總統蔡英文與國安會高層。

【4】烏國穀物終於出港 全球通膨壓力鬆口氣

俄烏戰爭引發的全球糧食短缺危機終獲紓解，一艘載有烏克蘭穀物的船隻1日從烏國南部敖德薩港（Odessa）駛出，是俄國侵烏以來首見烏國穀物順利出口。糧價可望進一步走跌，緩和全球通膨壓力。

【5】Q2財報登場 法人卡位15檔

第二季財報預計14日前發布完畢，近期為財報及法說會的高峰期，台股反彈至萬五陷入震盪，法人進場布局第二季財報強勁股，其中Q2財報將優於首季的長榮（2603）及陽明（2609）是法人近期回補標的。