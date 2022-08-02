80年代到90年代的經典香港電影，是許多人年輕或童年的回憶，許多知名的巨星如劉德華、周潤發也因港片的崛起，當今在演藝圈的成就非同小可。不過有一名男星曾擠掉劉德華與林青霞合演對手戲，人氣紅透半邊天，卻因為妻子慫恿拍三級片，被貼上「三級片男星」的標籤，事業從此一落千丈，最終淡出演藝圈，回歸平凡生活。。

1985年鄭浩南與葉蒨文合作出道作《愛神一號》，精彩演出也讓他一舉拿下當年的香港電影金像獎最佳新人。鄭浩南因為身材健美與功夫底子備受許多導演青睞，隔年，鄭浩南就受邀演出由徐克執導，林青霞、鍾楚紅、葉蒨文等大咖女星主演的電影《刀馬旦》，有傳聞原本要請劉德華來演，沒想到上映後，觀眾好評如潮，鄭浩南也一躍成為80年代末期最紅的男星之一。

鄭浩南有了最佳新人獎項的加持，公司也很願意力捧，於是鄭浩南走進了《刀馬旦》的片場，雖本片口碑佳，但當年港片風起雲湧競爭激烈，鄭浩南得到新人獎的名聲，將很快的就被周潤發、成龍、李連杰、甄子丹主導的動作片市場壓過聲勢。

1991年，鄭浩南因戲結識了他的第一任妻子大島由加利，眼看三級片在香港影壇竄紅，大島由加利便不斷慫恿、洗腦，說服他，鄭浩南因而接了一部三級片《赤裸羔羊2》，他在裡面扮演心機深沉的變態色魔，引起大眾的關注，之後便一口氣接下數十部三級片邀約，雖然事業開始有起色，但也令他難以回歸過往的拍片戲路。

也因大島由加利經常出國工作，她和鄭浩南相處的時間越來越少，感情也漸漸疏遠了，最終兩人和平結束了這段短暫的婚姻。鄭浩南此後只飾演港片中的小角色，最終淡出演藝圈，不久就定居在馬來西亞經營餐廳、酒吧，專心打理生意，直到2005年，因為客串杜琪峯所執導的《黑社會以和為貴》，才再回歸香港影壇，慢慢再網路劇、廣告復出，外界樂見其成。