宏碁智醫(6857)上半年虧損2938.8萬元，EPS為-2.45元，公司董事會決議辦理111年現金增資發行普通股，發行股數為322.6萬股，發行價格暫定為每股新台幣62元。

宏碁智醫（Acer Medical）去年10月以生技醫療業類別登錄興櫃戰略新板，公司除研發糖尿病視網膜病變，亦研發老年黃斑部病變，2023年開發青光眼、2024年近視性黃斑部病變，另外也計畫開發其他類產品。

有鑑於台灣即將在2025年邁入超高齡社會，也就是說，每一百人有20人年齡超過65歲以上，這也意味醫療需求更高，根據麥肯錫報告顯示，亞洲數位醫療市場2020~2025年的年複合成長率達21%，篩檢跟診斷產值2025年將達1530億美元，智慧醫療成宏碁集團AI團隊佈局重點。

宏碁智醫今年上半年營收為585萬元。眼科AI輔助診斷軟體VeriSee DR（AI輔助診斷糖尿病視網膜病變），布局海外市場傳已於泰國和印度數家醫院導入眼科智慧醫材，提升該區糖尿病患者的眼睛照護品質。VeriSee DR已在台灣導入超過80家各級醫療院所，是全台灣落地最廣泛的眼科AI智慧醫材。除了台灣市場外，宏碁智醫也在泰國和印度市場擴大落地應用，於當地數家醫院導入糖尿病視網膜病變輔助診斷軟體VeriSee DR，協助並加速醫護人員執行篩檢服務，提升醫院糖尿病患者眼底檢查量能。

根據國際糖尿病聯盟（International Diabetes Federation, IDF）的最新統計顯示，泰國成人糖尿病盛行率達8.3%，約428萬的成年人患有糖尿病，而印度則有超過7,400萬的糖尿病成人，盛行率達8.3%，與日俱增的糖尿病患者人數已造成成年人口嚴重健康問題。而糖尿病友併發相關眼疾的風險較一般人高，若糖友血糖控制不好，容易造成眼病變甚至造成失明風險。