大陸知名影星胡軍在圈內耕耘多年，獲獎無數，更兩度入圍金馬獎，2002年以同志電影《藍宇》勇奪第38屆金馬獎影帝獎座，演技實力有目共睹，在影壇占有一席之地，向來形象正面的他，近日卻被爆曾代言的理財APP「悟空理財」，其公司疑似捲走用戶投資款跑路，涉及金額高達人民幣390億(約台幣1755億)，憤怒的網友們因此湧入胡軍的版面開罵，高喊：「還錢」。

據《深圳商報》報導，影帝胡軍曾代言一款APP「悟空理財」，是玖富數科科技集團開發的理財產品，該APP於2014年9月正式上線，靠著高報酬率來吸引客戶投資，因此相當受歡迎，上線首日交易量就突破人民幣100萬(約台幣450萬)，僅花3天時間，用戶量就突破萬人。

不料，胡軍代言的「悟空理財」APP，在2020年就遭投資人爆料有「回款逾期」的現象，在投訴平台上，也能看見苦主們控訴該APP回款沒進度，且其投資本金還被換成了金豆(APP幣)或禮品卡，僅能在「悟空理財」APP所屬公司旗下商場消費。

此案涉及的受害者高達34萬人，款項更是驚人，超過人民幣390億(台幣1755億)，而開發公司玖富在今年6月還爆出勞務糾紛，被北京市朝陽區人民法院列為被執行對象，還背負逾百條的訴訟案件，大多是借貸糾紛。

此事爆出後，因為「悟空理財」用戶遲遲沒等到投資金返還，因此用戶們紛紛將矛頭指向代言人胡軍，覺得他該負連帶責任，於是湧入他的微博版面大罵要求「還錢」，因許多民眾是將養老金、退休金都砸進這個理財APP，心中更生怨懟，甚至向北京人民藝術劇院抗議，要求取消胡軍一級演員的資格。

胡軍發表聲明，澄清早與該APP解約，已非代言人。(翻攝自胡軍工作室微博)

此案掀起極大爭議，胡軍工作室因此在本月1日發表了聲明，表示胡軍是在2018年接到代言邀約，當時不但委任律師及專業團隊，對悟空理財的資產進行核實，他自己也有註冊成為「悟空理財」APP的用戶，「在體驗後僅是簽署了代言協議，履行了代言人的相關義務」。

而胡軍與其的代言合約已在2020年6月結束，「之後因相關要求，其產品在做出調整過程中出現的清退緩漫等相關問題，我們得知後，一直在與相關部門積極溝通並嘗試幫忙推進」，案發後對於相關部門的調查也都積極配合，對於沒能第一時間出面回應表示歉意。

網友們看胡軍這份聲明，認為他早在2年前就已經和「悟空理財」合約到期，卸下代言人身分，跟玖富的爭議也無關聯，但他畢竟身為公眾人物，影響力甚大，任何代言都該親身體驗過並且擔負部分責任，並非解約切割就算了。