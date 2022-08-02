北市一間網路公司的24歲張姓男員工，今年1月間發現公司的男女廁以氣窗間隔，竟將手機伸到氣窗縫隙，趁機偷拍如廁中的女同事當場被抓包，女同事也立刻調公司監視器報警處理。台北地院審結，依妨害秘密罪，處3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，張姓男子與A女均任職於北市一間網路公司，張男發現公司的男廁與女廁一牆之隔，牆壁上方設有氣窗，張男竟心生邪念，在今年1月間將iPhone手機伸入氣窗的縫隙，竊錄於隔壁如廁的A女，當場被A女發現。經A女調閱公司監視器後報警處理，警方查獲張男，扣得其手機中的偷拍影像，移送法辦。

對此，張男於警詢及偵查時坦承全部犯行，檢方核以A女於警詢的指訴，以及翻拍的監視器畫面等，依法將張男起訴。

台北地院審理時，法官認為張男無前科，但僅為滿足個人私慾，隨意以手機竊錄被害人的非公開畫面，嚴重侵害被害人的隱私，破壞同事間的信任情誼，且仍未與被害人達成和解，被害人也透過律師表示，希望能給張男重刑等語，故不給予緩刑，酌情後，依犯竊錄非公開活動罪，處其有期徒刑3月，如易科罰金9萬元，沒收扣案的手機。可上訴。