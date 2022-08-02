一名男網友表示，不想整天的時間都被工作綁死，因此找兼差類型的工作，月薪僅1萬7，扣掉每月基本支出，還能月存5千元，他好奇問「大家會覺得這樣很浪費時間嗎？」貼文曝光，網友反應兩極，一派人認為不需要太在意他人眼光，另一派人則說當躺平族雖然好，但只要一生病，就會造成家人困擾。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，因為不想時間都被綁在工作上，所以找兼差類型的工作，一個月月收1萬7，扣掉基本開銷後，每個月還能存5千元。他說自己名有一間房及7萬多元的存款，很猶豫要不要再把工時拉長，但他光想卻沒有動力。

原PO說，因為工時不長的關係，和躺平族沒有兩樣，這樣生活將近1年，有時會懷疑「這樣會不會很浪費人生？若大家有自己的房子也會像我這樣嗎？」

貼文一出，網友也紛紛給予意見，「我家中沒地產房產更沒祖產，但我跟你一樣躺平做著兼職的工作到處做，我戶頭幾千元而已」、「躺平＋1真的舒服，不要在乎他人眼光」、「我躺平兩年！有房有土地日子過得很輕鬆」。

但也有人持反意見，「家裡有錢不算躺平啦」、「男生就算有房產，躺平一樣會被女生瞧不起不上進，真實案例，男生真的比較難躺平」、「我也想躺平，但害怕生病半死不活的，造成家人困擾」。