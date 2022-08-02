美國眾議院議長裴洛西可能訪台，引發大陸一連串軍事演習，在台海緊張情勢升溫下，台股今(2)日開盤下跌逾250點，最低約來到14730點，指標股台積電跳空下殺，一度下跌12元，最低來到492元。

台積電ADR昨日收盤下跌2.45%至86.31美元；聯電亦下殺2.35%，收6.66美元。台股現貨部分，台積電重挫逾2%來到492元，聯電重挫逾2%來到39.25元，鴻海下殺近1.5%，貨櫃三雄跌幅均超過2%。

法人指出，終端消費市場需求疲軟，加上地緣政治緊張，皆影響台股表現。

美股昨日走勢震盪，主要指數小幅收跌，主因是能源類股下挫抵銷了航空巨擘波音公司（Boeing）的漲幅。道瓊工業指數下跌46.73點或0.14%，收32798.40點。標準普爾指數小跌11.66點或0.28%，收4118.63點。那斯達克指數下跌21.71點或0.18%，收12368.98點。費城半導體指數上漲11.18點或0.38%，收2978.32點。