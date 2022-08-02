麻吉弟弟周立銘被爆試圖侵犯假髮店女員工，對方還公開監視器畫面佐證，對此，他發表聲明致歉，除了還原事件始末，也坦言是躁症發作，對此，雙胞胎女星依依、佩佩也到道歉文留言強調他是個「自律又懂事」的人，並呼籲所有人能正視「心理疾病」及「網路霸凌」。

周立銘表示長期以來面對壓力跟挫折都不懂得釋放，導致內心長期處於高壓狀態，最近因為美國的家人進了醫院情況嚴重，加上電腦資料遭駭客清空、投資帳戶也被駭掉，因此整整八天沒有睡覺，導致情緒、精神崩潰，至於當天發生的所有事情，只剩下片段性記憶，經醫生診斷後為躁症(狂躁)，即是壓力跟創傷累積到某程度後的精神崩潰，事後看到影片也被自己舉止嚇到，但強調會持續接受專業治療，相信會撐過這些低潮。

雙胞胎女星佩佩則在他的道歉文下留言，表示認識的周立銘非常善良孝順，對老婆也是出名專一，不管到哪裡都帶著老婆，完全顛覆對一般ABC的印象，強調他很自律又懂事，平常宅在家裡除了做音樂，就是跟貓玩而已，接著喊話：「我們都知道，只是一時病情發作，而且你也樂觀、積極的在努力讓自己恢復健康，我們會挺你的」，顯然對病情略知一二。

雙胞胎女星佩佩強調周立銘自律又懂事。(周立銘 MDD臉書)

雙胞胎女星依依則呼籲所有人正視「心理疾病」及「網路霸凌」。(周立銘 MDD臉書)

至於另一位雙胞胎女星依依則呼籲所有人正視「心理疾病」及「網路霸凌」，他表示周立銘從不流連聲色場所，平時交友就是「老婆」，頂多外加岳父岳母和2隻貓，跟一般人對ABC童星印象相差甚遠，接著透露他的心理潛在壓力來自於童年被霸凌，事件發生後，家人也力挺他到底，因此忍不住嗆酸民：「到底有什麼權利亂說別人嗑藥什麼的」，接著向網友喊話：「請大家轉發平反，並防止以後的世界都可以隨意在網路上定罪、霸凌孩子」。

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