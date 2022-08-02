暌違兩年的「2022台灣美食展」將於8月5日8月8日在台北世貿一館盛大開展，現場展攤位號D420的天成飯店集團食宿皆祭優惠方案，旗下餐飲品牌翠庭、饗聚廚房、PRIME ONE牛排館與華山町餐酒館推出中西美食、自助餐、烤鴨、合菜與港點等各式餐券，並下殺5.4折起搶各式餐飲商機，同時旗下6家飯店並聯合推出6館擇一聯合住宿券任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元不分平假日皆可入住，相當於最低1.2折起。

台北天成大飯店翠庭烤鴨四人合菜每張3,000元、下殺5.8折，台北花園大酒店饗聚廚房平日午晚自助餐套票一套五張3,000元，平均每客只要600元。世貿國際會館除爐烤鴨三吃每張1,680元約6.8折優惠，也可搭配旅展最優惠5.4折的粵式港點券每張660元。除美食優惠外，天成飯店集團旗下台北天成大飯店、台北花園大酒店、天成文旅-蜂巢、台北天成文旅-華山町、嘉義天成文旅-繪日之丘及桃園高爾夫俱樂部‧悅華大酒店等6館，聯合推出超優惠6館擇一聯合住宿券最低1.2折起，任選館別住宿一晚含早餐每張售價1,800元不分平假日皆可入住。

榮獲觀光局評選卓越五星的頂級溫泉度假飯店「瑞穗天合國際觀光酒店」推出年度優惠平旺日雙人住宿券每張10,000元，即可入住最高總價值35,200元的城堡-精緻客房，再享一泊二食下殺2.8折。平旺日雙人家庭房住宿券每張15,000元，則可選擇莊園-精緻家庭房或親子別墅-親子溫馨家庭房最高總價值57,200元下殺2.6折。格蘭別墅區推出雅緻別墅雙人住宿券每張18,800元，加人加價每人2,500元至多兩位，優惠期限至2023年6月30日止，住宿券皆含一泊二食早餐與晚餐、溫泉黃金湯與108泡湯戲水池等體驗，館內「Yaward SPA」推出「單人60分鐘」二堂課程商品，超值7.1折優惠價5,500元。多元化的體驗讓消費者自由選擇。