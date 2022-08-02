美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等人將搭乘專機訪台，據了解，她今（2）晚10：20分將抵達松山機場，短暫待一晚後明日將與總統蔡英文會晤，中午即可能離台。媒體人「逆風的烏鴉」預言，屆時蔡英文開國安會議，底下一堆國安高層、學者紛紛發言，恐怕只有「一個人」會全程不發一語僅振筆疾書，大家以為他是在做筆記，但他卻是在寫，關於自己指導的學生碩士論文的聲明。

逆風的烏鴉今日在臉書發文表示，看起來裴洛西是真的要訪台了，會在兩岸和美中台之間造成什麼樣的影響，現在大概沒人敢斷言；不過，此時此刻，國安局的角色應該很重要才是。

逆風的烏鴉諷刺道，自己不會畫漫畫，但一想到裴洛西訪台，他腦子裡就浮現一個蔡英文開國安會議的場景：一堆國安高層排排坐，對於裴洛西訪台的後續發展做沙盤推演，與會的專家學者官員也紛紛發言，說自己的看法。

逆風的烏鴉「酸性」預言，在這場國安會議中，在座恐怕只有一個人不發一語，只是振筆疾書。你以為他是做筆記，但湊過去一看才發現原來不是。他是在寫下一篇關於自己指導的學生碩士論文的聲明，還有沙盤推演要怎麼幫自己的學生解套。