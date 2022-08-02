明泰(3380)公布第二季營收為82.87億元，本期淨利歸屬母公司業主為2.43億元；累計上半年營收為151.62億元，本期淨利歸屬母公司業主為3.77億元，上半年本期淨利歸屬母公司業主較去年同期成長64.28%，為近五年同期新高，EPS為0.7元。

明泰表示，受惠於缺料狀況緩解、大陸解封，以及產品組合調整等因素，第二季獲利表現持續上揚，進而帶動上半年整體獲利表現成長。主要成長動能來自於AI、大數據等趨勢推動數據流量成長，提升對於傳輸速度的要求，引發數據中心網路建置潮需求大增。

展望下半年，明泰預期原有之交換器及無線寬頻網路產品之營收表現可望穩定成長外，在越南廠也加入生產行列後，數位多媒體產品營收亦可同步溢注業績的成長。

除此之外，明泰集團也將陸續推出新品如5G小型基地台、Wi-Fi 6網路延伸器(Extender)產品、DOCSIS 3.1纜線路由器搭載Wi-Fi 6產品、高階交換器及PC-Camera等產品，低軌衛星方面也積極佈局。越南廠即將投入產能下，搭配原有的台灣及大陸生產據點，更可發揮靈活彈性的多元生產據點優勢，強化企業長期競爭力。

另外，明泰透過與子公司仲琦在技術及產品線互補的綜效發揮下，產品開發及新客戶拓展皆有所斬獲，下半年持續力拼成長動能。