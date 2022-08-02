1名女網友日前墾丁玩，途經屏東縣車城鄉路邊水果攤購物時，老闆娘大力推薦她買1顆價值400元的水蜜桃芒果，未料回家將水果切開後卻發現，果肉不只看起來快長蟲，還飄出過熟的味道，她氣得發文提醒大家：「千萬不要買不實在的店家，都是專門騙觀光客的」，網友們見狀直呼：「不要在去墾丁路上買水果，雷很多」、「那條就是宰遊客的」、「騙消費者的行為，不可取」。

原PO於臉書社團《爆料公社》發文，日前她去墾丁玩，經過水果攤時，因老闆娘一直和她推薦水蜜桃芒果，她請對方拿了1顆最上面的，秤重後老闆娘告訴她1顆400元，對方表示都檢查過沒有撞傷後，她便付錢結帳。

未料到家將水果切開時，她傻眼表示果肉看起來都快長蟲，還飄出過熟的味道，致電給老闆娘，對方還反問：「那要怎麼辦？」最後才說下次再補給她，讓原PO氣得直呼：「我就問誰會3天2頭跑墾丁？何況我下次去你還在嗎？會認嗎？」。並奉勸大家以後千萬不要買不實在的店家，都專門在騙觀光客的。

文章曝光後，網友們紛紛留言：「賺錢真的要有良心」、「我在車城買的蓮霧也是類似, 貴得要命, 一點甜味都沒有」、「是蘋果芒果吧！水蜜桃芒果又不是長這樣」、「這樣的東西快400真的會生氣」、「遊客區買水果很多都是這樣」、「不要在去墾丁路上買水果，雷很多」、「騙觀光客一次性消費.」、「那條就是宰遊客的」、「騙消費者的行為，不可取」。