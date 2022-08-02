世界最值錢的職業運動球隊是價值76.4億美元（新台幣2304億）的達拉斯牛仔隊！根據體育網站Sportico統計，美式足球NFL聯盟稱霸最有價值的排行榜，總共32支NFL球隊平均為41.4億美元，即使是職棒MLB、職籃NBA也只有寥寥可數的幾支球隊超過這個數字。

牛仔隊執行長史蒂芬瓊斯（Stephen Jones）表示，運動賽事並非所有人的愛好，但是對於愛好者來說，這是一片充滿商機的沃土。

依照Sportico今年估價，MLB在洋基（70億美元）之後的是波士頓紅襪（50億美元）、洛杉磯道奇（49億美元）、芝加哥小熊（44億美元）。紐約大都會前年被億萬富豪科恩（Steve Cohen）以24.75億美元買下，整軍經武之後重返列強，不過球隊價值提升還需要更多時間。

NBA最值錢的是紐約尼克（61.2億美元）、金州勇士（60億美元）、洛杉磯湖人（56.3億美元）。蔡崇信2019年以23.5億美元買下布魯克林籃網，紐約媒體報導籃網可能是全聯盟虧損最多的球隊，不過票房和贊助都大幅增長，躍升為第4值錢的球隊（36億美元）。

NFL不愧是美國最受歡迎的運動聯盟，即使是職棒球員空閒時也在玩夢幻美式足球聯盟（Fantasy football）。今年傳出的巨人外野手彼德森（Joc Pederson）被紅人外野手湯米芬姆（Tommy Pham）掌摑的事件，兩人就是因為玩夢幻美式足球引起的紛爭。