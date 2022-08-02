最美性學博士許藍方日前捲入和已婚律師的緋聞，被對方正宮提告，最後遭判罰50萬元，對此，美女律師李怡貞先前在正宮臉書發文聲援對方，又曬出Dcard有人列出許藍方的收入來源，讓李怡貞驚呼對方背景果然很硬，之後又有網友留言罵：「到底干你什麼事？」李怡貞也大方回出和許藍方結怨主因。

李怡貞先前透露一直提許藍方緋聞事件主因，直說：「可能是一開始我差點也因為人情而變成風向之一的原因，事後的發展與事實的揭露真的讓我非常不爽，為了證明我真的不在乎利益，我只好一直講話自清。」並強調希望以後不要有人來干涉她的發文，近日又有網友進一步追問：「到底干你什麼事？她又沒請你」，而她也進一步回答細節了。

李怡貞透露曾被帶錯誤風向發言。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

李怡貞說：「是因為與她相關人員之前曾和我合作業配抽我三成，所有稅也是我擔，但我沒有被栽培，還必須配合做一些無酬的文章或直播。」且許藍方新聞爆發後，對方竟然第一時間一早用假事實要求她不要評論，「我沒有簽經紀約，不願受牽制，還是中肯發言，竟然被他意有所指寫文章大罵一番」。

李怡貞吐露和許藍方身邊工作人員結仇主因。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

對此，李怡貞爆料，後來許藍方身邊這位人士就不再跟她聯繫，「後來也刻意有風向來鬧我。你說沒關嗎？」，而其他網友稱：「李大律師是多忌妒許藍方，才這樣一直針對吧？」她貼出曾被帶方向的回應，反駁如果她想走紅，「不會刻意不讓自己去上通告快一整年」，有人稱最近她沒出現在《震震有詞》覺得節目變好看了，要她多學學賴芳玉律師，她回：「賴律師是我的對造律師，我的當事人可能不會要我學她。妳的要求恕難達成」。

網友諷刺李怡貞忌妒許藍方。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）