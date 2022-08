疫情之下國旅興盛,近幾年露營(camping)更是成為不少人休閒娛樂的首選,而露營的設備、器具和方式也越來越多元,不同形式都有各自的擁護者。本次就讓我們來學習露營度假相關的英文吧!

camp (n)「營」可用在許多地方,例如summer camp「夏令營」、boot camp「戰鬥營」、甚至concentration camp「集中營」也是用這個字;而Camp David「大衛營」則是形容美國總統度假的地方。此外,camp也可當動詞「紮營」,camping當名詞是「露營」,紮營的地點「營地」則是campsite。

Fans of the world-renowned rock band, Crazy Noise, camped out the night before the band’s first concert in Europe. (世界知名的搖滾樂團Crazy Noise的歌迷,在樂團首場歐洲演唱會的前一晚,就在外紮營排隊等待。)

Rebecca and I met at a summer camp in Florida when we were twelve years old.(12歲那年,我和Rebecca在佛羅里達的夏令營相遇。)

露營重要須知

若想在國家公園內露營,需要事先登記或申請許可證(permit),也因為在野外過夜,要準備充足的裝備與食物,重要配備像是帳篷、手電筒、睡袋等,或者有些露營地也有提供camping gear「露營裝備」的租借服務,gear是「設備」的意思,與equipment同義;此外,腳踏車或汽車的變速段數也可用gear來形容。

The demonstration video on the company’s website shows customers how to use bicycle’s gears properly.(公司網頁的示範影片展示如何正確使用腳踏車的變數設備。)

Smith & Smith Outdoors offers a collection of rental camping gear such as tents, trekking poles, sleeping bags and so on.(Smith & Smith戶外用品店提供一系列的露營用具租借,例如帳篷、登山杖、睡袋等等。)

手電筒的英文是flashlight,這個字同時也可解釋為「(手機或相機中的)閃光燈」,要注意「手電筒」在英式英文裡是torch (n),在美式英文中torch則是「火把」的意思,因此奧運開幕式的火炬也就稱為Olympic Torch。

It’s important to include a battery-powered flashlight, bottled water, and non-perishable food in the emergency survival kit. (在緊急救難袋中放置一個電池供電的手電筒,瓶裝水和不容易腐壞的食物是很重要的。)

搭帳篷(pitch a tent)也是露營的重要過程, pitch可當動詞或名詞,而且有多重字義,pitch在這裡是「搭」,也就是put up的意思。此外pitch也可解釋為「投擲」,如投手就是pitcher,而在多益測驗(https://bit.ly/3cYczew)中,pitch常用作名詞使用,例如sales pitch「銷售宣傳」。

You need to be careful if you pitch the tents too close to the rivers.(如果太靠河邊搭帳篷,你就得小心一點。)

Allen made a successful sales pitch during the meeting with potential clients yesterday.(Allen昨天在與潛在客戶的會議中做了一個很成功的產品推銷。)

豪華露營glamping

如果覺得露營太辛苦或太麻煩,但又想親近大自然的人,可以嘗試露營車或是豪華露營(glamping)的方式,這個字是由glamorous+camping組合而成,不僅不用自己帶帳篷,還可以選擇蒙古包(yurt),印地安式的傳統帳篷(tipi),或是小木屋(cabin)等,選擇多元,有些更豪華的住宿甚至連食物都為旅客事先準備好了。

To get the glamorous look, try applying some shimmering powder around the cheekbone.(想要有華麗的妝容,可以嘗試在顴骨附近塗抹一些亮粉。)

除了glamping,露營車也是一種受歡迎的方式。露營車(recreational vehicle)簡稱為RV,也可用camper、caravan來形容。而露營車也作為一種交通工具,英文可用vehicle (n)「交通工具、車輛」來形容。

Please inform your clients that they need to park their vehicles in designated areas only.(請通知您的客戶,他們須將車輛停在指定區域。)

雖然露營是親近自然的方式,但也因為露營的盛行,侵占野生動物的空間,也遺留許多垃圾,破壞了自然環境。因此不論是選擇何種方式露營,切記尊重野生動物和環境、不亂丟垃圾等,Take nothing but pictures.「不留下痕跡」。

【多益模擬試題】

1. The upcoming international conference is very important, so we need everyone to ________.

(A) take in

(B) bring out

(C) pitch in

(D) give in

2. Flight attendants’ job might seem glamorous, ________ it’s actually quite stressful and challenging.

(A) in spite of

(B) because

(C) when

(D) but

解析:

1. 正解為(C)。語意為「即將舉行的國際會議非常重要,所以我們需要大家的投入。」本題是單字片語題,(A)吸收,(B)帶出,(D)屈服,皆不符句意,pitch in「投入」也就是需要「幫忙」的意思,故(D)為正確答案。

2. 正解為(D)。語意為「空服員的工作看似光鮮亮麗,實則充滿壓力和挑戰。」本題是文法題,需要在兩個句子間選擇一個符合句意的連接詞,(B)和(C)皆不符句意,(A)「儘管」後面不可連結子句,故(D)「但是」為正確答案。

文/徐碧霞 Valerie