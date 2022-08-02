一名女網友將初夜獻給男友後，卻發現對方曾與前任無套嘿咻，最危險的是，男友的前女友當初劈腿多人，讓她很擔心自己會得性病，後來做了相關檢查後，狠下心砸6千元去打HPV（人類乳突病毒）疫苗，想保護自己和男友，結果男友聽了竟說，那針根本就是騙錢的，讓她超級崩潰，貼文也引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上發文表示，他跟男友交往1年多，把初夜獻給了對方，但後來得知男友曾與2位前女友無套發生過性關係，讓她瞬間很害怕自己會得性病，因為據男友所言，當初他們分手的原因是前女友出軌。後來她去做了子宮頸抹片檢查，也打了HPV的9價疫苗，但9價疫苗要價不斐，一共要打3劑，每次要6千元。

女網友指出，她打完疫苗後與男友分享說，雖然花6千元打疫苗有點貴，但若可以保護到彼此，她覺得就很值得。未料，男友聽完竟回說「我覺得那針不值得6千，你看全台灣有這麼多人，哪有那麼多人得到，你看父母那代也沒什麼人得到過，那根本就是騙錢的！」原PO聽了大崩潰說「你怎麼會這樣說話，為什麼你不是先為我著想，而是譴責我的行為，你有沒有想過為什麼我連打新冠疫苗都會哭，卻還是逼自己打這針。」

女網友感慨地說，最初看到男友的反應，她真的很失望，也一度萌生分手的念頭。後來，冷靜下來以後，她列舉出打HPV疫苗的優點，也向男友解釋自己去打疫苗的原因，而男友聽完也向她道歉了，而她也決定觀察男友後續的態度，再來決定兩人是否要走下去，畢竟每個人都有知識盲點。

貼文引起網友討論，「預防疾病的觀念薄弱，不主動找資料沒關係，但試圖拿過去說服現在的說法很不行，重點6千是你自己花的」、「這觀念真的母湯，子宮頸癌本就不是立即發病的」、「每個人對疾病、預防的觀念不一樣、也不是每個人都能認知到疾病的嚴重性，尤其是還沒生病的時候。」

根據衛福部網站資料，HPV疫苗是預防性疫苗，主要是藉由疫苗來預防HPV病毒感染與預防子宮頸癌及其他相關病變，疫苗本身不具療效。目前台灣有3款HPV疫苗，為二價、四價及九價疫苗，不管是哪一種都可以用於預防 HPV16與18 型高致癌型的人類乳突病毒，但價數愈高，預防病毒的種類越多。不過，因為四價疫苗停產，所以自2021年起陸續停止供應自費接種。