中國海事局消息，清瀾海事局發布航行警告，從8月2日0000時至8月6日2400時在南海部分水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。大連海事局的航行警告資訊顯示，渤海北部，從8月1日1400時至8月4日2400時將在渤海北部部分水域進行實彈射擊，禁止駛入。

韓聯社1日報導，韓國國會議長金振杓辦公室消息指出，金振杓將在4日上午與到訪韓國的裴洛西會談。

報導稱，依飛行航班資訊平臺FlightRadar24消息，據信美國眾議院議長裴洛西搭乘的C-40C專機（註冊號 09-0540，呼號SPAR19）是於臺北時間8月1日淩晨4時20左右，抵達新加坡巴耶利峇空軍基地。有機會突然造訪台灣，例如在結束馬來西亞行程後轉往日韓訪問期間，是「最有可能降落台灣」到訪時機，預計為8月2日與3日。法媒報導，消息人士透露，裴洛西「或於8月4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪問台灣」，並在臺北與蔡英文總統見面。