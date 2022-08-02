33歲福原愛去年3月爆出和橫濱男不倫戀、7月和江宏傑宣布結束5年異國童話婚姻，日前福原愛悄悄來台並帶走家人並失聯，卻讓江宏傑在IG中發文痛批「這不是善意的交接」。福原愛則發聲明回嗆，指他明知道她已帶家人回日本卻在媒體放話公審她，並指控他在交接家人時多有阻撓，迫使她報警處理。

日本《女性自身》雜誌報導，福原愛目前和當初被拍到小她5歲的「橫濱偷情高帥男」同居中，2人從去年11月下旬開始交往，目前在78坪、要價3億日圓（約6600萬元台幣）的豪宅同住，出入則有450萬日圓（約100萬元台幣）豪車接送，生活過得非常愜意。

福原愛被問到台灣家人狀況，她滿臉笑意表示，「其中1個家人會留在日本，直到暑假結束，大約就是8月底，她並表示很久沒有和家人相處，很珍惜睽違1年半之久的天倫時光。」福原愛帶台灣家人回到日本後，就讓家人和橫濱男一起生活，他倆相處非常融洽。