美系外資針對聯詠(3034)出具最新研究報告，直言、除了周期性擔憂之外，長線面對大陸的競爭也恐將拖累收益，聯詠8月5日將召開法說會，外資也提先釋出三種情境，現階段維持聯詠減碼評等、目標價174元。

聯詠將在8月5日舉辦法說會，恐無法倖免於DDI低迷，聯詠除了將面臨DDI砍單狀況外，產品組走弱趨勢也將擴及SoC(系統單晶片)，將讓聯詠今年下半年價格、毛利率持續有壓。

聯詠第二季營收314.61億元，季減少13.84%、年減少7.77%；稅後純益84.87億元，季減少23.79%，年減少13.28%；每股稅後純益 13.95元。單季毛利率47.62%，季減少3.11 個百分點，年減少2.71個百分點，單季營益率31.74%，季減少4.63個百分點，年減少 3.42個百分點。

美系外資也釋出聯詠法說的3種情境，情境一，第三季營收持平或是小幅季減7%、毛利率48%，機率為15%，股價預期可能上漲10%反映，股價最高可能來到278元。情境二，第三季營收季減7~13%、毛利率45%，機率為55%，股價預期將回檔5%，相對應股價或來到258元。情境三，第三季營收季減逾13%、毛利率42%，機率為30%，股價預期將修正5~10%，股價最低可能下探245元。

美系外資進一步分析，若以最壞的情況來看，因價格、晶圓成本還需要1到2季度反映，聯詠毛利率將逐季下滑，短線會維持在30% 的左右的高位，但在大陸競爭者崛起下，長期恐拚守30%大關，甚至下探更低，故維持維持減碼評等，目標價174元。